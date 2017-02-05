إنقاذ أكثر من 93 مهاجراً قبالة سواحل “قبرص”

متابعات-فجر :

ورصد القارب الذي كان ينقل 93 شخصاً بينهم 47 طفلاً، على بعد ثمانية أميال من الساحل ليل الجمعة السبت، وجرت مرافقته إلى قرية كاتو بيرغوس في منطقة بافوس غرب قبرص.

وسيتم نقل المهاجرين إلى مركز استقبال على مشارف العاصمة نيقوسيا أمس السبت، بعد إخضاعهم لفحوص طبية، بحسب السلطات.

وذكر الإعلام المحلي أن المهاجرين أبلغوا الشرطة أنهم انطلقوا من تركيا ودفع كل منهم ألفي يورو للوصول إلى قبرص.

وتقع قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، على بعد 100 كلم من سوريا، إلا أنها لم تشهد تدفقاً للاجئين من البلد الذي يشهد حرباً.

إلا أن مهربي البشر الذين ينقلون المهاجرين من تركيا يستهدفون مدينة بافوس، وفي سبتمبر ونوفمبر تم انقاذ 83 و128 مهاجراً على التوالي عند الشواطئ القبرصية.