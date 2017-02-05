اليابان تقدم منحة إنسانية لليمن بقيمة 42 مليون دولار

واس-فجر :

أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم منحة إنسانية جديدة لليمن عبر منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر والجمعيات غير الحكومية في اليابان قدرها 42 مليون دولار.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي اليوم سفير اليابان لدى اليمن كاتسويوشي هياشي.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن المخلافي قدم شكره خلال اللقاء للمسؤول الياباني لموقف حكومته المساند لليمن، وخصوصاً في مجال دعم الجهود الإغاثية، وهو مايعكس عمق ومتانة العلاقات القوية بين البلدين.

من جهته، أكد هياشي عن دعم بلاده للحكومة اليمنية من أجل استعادة الدولة.