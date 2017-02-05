” برشلونة” يسحق ” بلباو” بثلاثية نظيفة في الكامب نو

متابعات-فجر :

حقق برشلونة انتصاراً كاسحاً على حساب ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف دون رد على أرضية ملعب كامب نو في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

كما افتتح الإسباني باكو ألكاسير التسجيل في الدقيقة 18 مستغلاً تمريرة زميله نيمار داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز ليونيل ميسي تقدم البرسا مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 40 من عمر اللقاء عبر ركلة حرة مباشرة.

وأضاف أليكس فيدال هدف الحسم الثالث بمهارة فردية مميزة في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 45 بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر ريال مدريد، فيما تجمد رصيد بيلباو عند 32 نقطة في المركز السابع.