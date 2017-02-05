بالصور..”مدني العلا” يحرر إصبع طفلة من قطعة معدنية

متابعات-فجر :

تمكن فريق الدفاع المدني بمحافظة العلا،من تحرير أحد أصابع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، احتبس داخل قطعة معدنية بمحافظة العلا.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد بن مبارك الجهني بأنه تبلغ مركز التحكم والتوجية بإدارة الدفاع المدني بمحافظة العلا مساء أمس السبت من طوارئ مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا عن وصول طفلة تبلغ من العمر ست سنوات ويوجد احتباس قطعة معدنية في أحد أصابع اليد، تم توجيه فرقة إنقاذ للمستشفى وتم تحرير إصبع اليد من القطعة المعدنية تحت إشراف فريق طبي مشارك مع فرقة الإنقاذ وهي بحالة جيدة ولله الحمد.