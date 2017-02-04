متابعات – فجر

أعلن مكتب منظمة “اليونيسيف” العالمية بالقاهرة اليوم السبت، عن اختيار النجمة دنيا سمير غانم، سفيرة للنوايا الحسنة، ومن المقرر الإعلان عن اختيارها فى حفل ضخم يقام بأحد فنادق القاهرة في تاريخ 13 فبراير الجاري، وجاء اختيار الفنانة دنيا سمير غانم، لرؤية المنظمة أنها من الفنانات القادرات على تقديم خدمات إنسانية بمنطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تواصل حاليا تصوير أحداث مسلسلها الرمضانى الجديد “الضايعين”، ويشارك فى بطولته سمير غانم وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمد سلام وشيماء سيف، تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج روزناما وتامر مرسي، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص يتجهون بطائرة إلى الصين، وتضطرهم الظروف للهبوط في تايلاند، في قالب كوميدى خفيف.