خفر السواحل الليبي يعترض مهاجرين أمام السواحل

واس – فجر

اعترض خفر السواحل الليبي أكثر من 400 مهاجراً بينهم نساء وأطفال قبالة سواحل ليبيا كانوا يحاولون الوصول بحراً إلى أوروبا.

وقال الناطق باسم القوات البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم، في تصريحات صحفية اليوم، إن 431 مهاجراً على متن زوارق مطاطية تم اعتراضهم بين صباح الخميس والسبت، على بعد بضعة أميال بحرية قبالة سواحل مدينة صبراتة التي تبعد 70 كلم إلى الغرب من طرابلس.

وأضاف أن المهاجرين من جنسيات أفريقية عدة بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، موضحاً أن خفر السواحل المتمركزين في مصفاة الزاوية “50 كلم غرب طرابلس”، اعترضوا هؤلاء المهاجرين، وسلموهم في وقت لاحق إلى جهاز مكافحة الهجرة السرية التي ستوزعهم على مراكز إيواء.