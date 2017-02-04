رئيس الحكومة اليمنية يُؤكد على وضع خطة أمنية عاجلة لمحاصرة البؤر الإرهابية

واس – فجر

شدد رئيس الحكومة اليمني، أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة وضع خطة أمنية عاجلة لمحاصرة البؤر الارهابية في بلاده.

وقال بن دغر، خلال ترؤوسه بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لمسؤولي السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية في محافظتي عدن وأبين، إنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في هذا الجانب وسيتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في اداء واجباته سواء على المستوى المركزي او المحلي، وثمن المجتمعون التقدم المحقق على صعيد مكافحة الارهاب بالتعاون مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وأكد بن دغر أن حكومته لن تتوانى عن القيام بدورها في التصدي الحازم للعناصر الارهابية تحت أي غطاء أو مسمى أو ارتباط كان، خاصة مع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.