تعرض حافلة النصر لتهشّم زجاجها إثر حادث وهي في طريقها لملعب مباراة الخليج

متابعات – فجر

ذكرت مصادر أن حافلة نادي نادي النصر الأول لكرة القدم تعرضت مساء اليوم السبت لحادث اصطدام وهي في طريقها إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، لملاقاة فريق نادي الخليج.

وأوضحت المصادر في ملابسات الواقعة، أن قائد الحافلة أثناء تحريكها في مواقف الفندق الذي تسكنه بعثة نادي النصر اصطدم بأعمدة مظلات المواقف، ما أدى إلى تهشم الزجاج الأمامي للحافلة.

وأضافت المصادر أن إدارة الفريق قررت أن تقل الحافلة نفسها البعثة إلى الملعب على أن يتم استبدالها من قبل الشركة المختصة بعد نهاية المباراة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ 17 من دوري عبداللطيف جميل، حتى لا تتأخر بعثة الفريق عن موعد المباراة.