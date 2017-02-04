تشيلسي يهزم الأرسنال بالثلاثة

وكالات – فجر

هز ماركوس الونسو الشباك بضربة رأس قوية وأضاف إيدن هازارد هدفا آخر بعد عمل فردي رائع قبل أن يضع سيسك فابريجاس الكرة داخل الشباك من فوق الحارس بيتر تشك ليحقق تشيلسي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم فوزا مستحقا 3-1 على أرسنال اليوم السبت.

وزاد تشيلسي الفارق مع منافسه اللندني وبقية ملاحقيه إلى 12 نقطة بأداء قوي باستاد ستامفورد بريدج.

وقفز الونسو أعلى من هيكتور بيلرين ليلعب الكرة برأسه داخل الشباك في الدقيقة 13 وفي بداية الشوط الثاني تلقى هازارد الكرة بعد منتصف الملعب بقليل وتفوق على فرانسيس كوكلين ثم راوغ لوران كوسيلني قبل أن يسدد في الشباك أثناء محاولة شكودران مصطفى التدخل.

وتفوق تشيلسي على أرسنال – الذي شاهد مدربه آرسين فينجر المباراة من المدرجات بسبب إيقافه – وأهدى الحارس تشك الهدف الثالث لفابريجاس عندما فشل في إبعاد الكرة لتصل إلى اللاعب الأسباني الذي وضعها داخل الشباك الخالية.

وأحرز البديل اوليفييه جيرو هدف ارسنال الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع.