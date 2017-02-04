ماليزيا ضيف الشرف معرض الكتاب في انطلاقته بـ 8 مارس

متابعات – فجر

كشف المشرف على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٧م الدكتور عبدالرحمن العاصم اليوم السبت عن أن الهوية البصرية للمعرض في دورته الحالية، والتي ستمثل المستقبل المشرق للمملكة العربية السعودية، من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠ سترافق زوار المعرض بدءاً من البوابات الرئيسية ومسميات الممرات وجملة من الفعاليات الثقافية والفنية.

كما أعلن العاصم عن أن الجمهورية الماليزية ستكون ضيف شرف المعرض لهذا العام، مشيراً إلى طبيعة مشاركتها التي سيصاحبها جملة من الفعاليات والأنشطة التي تبرز الجانب الثقافي الماليزي.

وأفاد أن اللجان العاملة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة المعرض، في التاسع من جمادى الآخرة 1438هـ وحتى ١٨ من ذات الشهر، الموافق 8-17 مارس 2017 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض، بمشاركة 550 جهة تم قبولها من بين 1500 جهة تقدمت بطلب المشاركة.

مبيناً أن وزارة الثقافة والإعلام ستقدم خدمة فسح الكتب إلكترونياً وبشكل مباشر داخل أروقة المعرض، حيث تأتي هذه الخطوة تشجيعاً لنشاطي التأليف والنشر، ويتم إفادة المؤلف والناشر بملاحظات الوزارة على النسخة إلكترونياً وعلى بريده الإلكتروني المسجل.