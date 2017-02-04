النصر يتخطى مضيفه الخليج بالثلاثة

فيصل الخليل – الرياض – فجر

تواصلت لقاءات الجولة 17 من دوري جميل حيث استضاف الخليج الفريق النصراوي، ولقد كسب الأخير اللقاء بثلاثة أهداف دون رد.

بالدقيقة 17 مرر يحيى الشهري كرة بينية ممتازة للسهلاوي لكن الأخير سدد في أقدام الحارس مسلم آل فريج، الخليج رد بالدقيقة التالية بفرصة مُؤكدة لبوبكر فوفانا بعد خطأ فادح من عبدالله العنزي، لكن كرة الغيني مرّت بجوار القائم الأيسر لمرمى النصر.

بالدقيقة 19 حاول سامي النجعي استغلال تقدّم آل فريج بتسديدة مقوّسة علت العارضة الخلجاوية، بعدها بثلاث دقائق افتتح قاسم لاجامي أهداف النصر بالخطأ في مرمى فريقه، بعدما حوّل عرضية مارين توماسوف لداخل مرمى آل فريج.

بالدقيقة 26 أرسل السهلاوي تسديدًا بعيد المدى بتسديدة “على الطائر” لكنها ذهبت لأحضان آل فريج، بعدها بدقيقتين أهدر توماسوف فرصة إضافة الثاني للعالمي وفشل في استثمار بينية النجعي المثالية وسدد في متناول مسلم آل فريج.

بالدقيقة 39 نجح محمد السهلاوي في إضافة الهدف الثاني بضربة رأس مُستغلًا عرضية عوض خميس، لينتهي الشوط الأول بتقدّم النصر بثنائية نظيفة.

السهلاوي كان قريبًا من إضافة الهدف الثاني له والثالث للعالمي في الدقيقة 57 من ركلة حرة مباشرة نُفّذت بشكل ممتاز بيد أن مسلم آل فريج وقف حائلًا، بالدقيقة 60 حوّل السهلاوي عارضية توماسوف صوب مرمى الخليج لكن دور القائم الأيسر للخليج حان هذه المرة.

بالدقيقة 65 تصدى القائم الأيمن للخليج هذه المرة لتسديدة من شايع شراحيلي من داخل منطقة الجزاء، بعدها بدقيقتين احتسب الطريس ركلة جزاء للنصر نفذها السهلاوي وتصدى لها مسلم آل فريج بإمتياز ومنع ثالث أهداف العالمي.

الخليج رد مباشرةً بالدقيقة 69 بتوغّل خطير من البديل طلال مجرشي داخل مناطق النصر، لكن تمريرة طلال وجدت تدخلًا من ابراهيم غالب الذي أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة من أمام عبدالله السالم المتحفّز.

بالدقيقة 72 أجرى براجا تغيير النصر الأول وأقحم الباراجوياني فيكتور أيالا بدلًا من سامي النجعي، وقبل النهاية بربع الساعة أهدر توماسوف فرصة نصراوية جديدة وفشل في استثمار بينية يحيى الشهري على طبق من ذهب.

بالدقيقة 78 حاول يحيى تجربة حظّه بنفسه بتسديدة من على حدود مناطق الخليج لكن كرته مرّت بجوار القائم الأيمن للدانة، بالدقيقتين 90 و90+2 أجرى الكرواتي براجا تغييرين في صفوف العالمي، ودفع بمواطنه إيفان توميتشاك وعبدالرحمن الدوسري على حساب يحيى الشهري وشايع شراحيلي.

باللحظات الأخيرة من المباراة احتسب الطريس ركلة جزاء أخرى للنصر انبرى لها الكرواتي توماسوف ونفذها بنجاح هذه المرة، لتنتهي المباراة بفوز النصر بثلاثية نظيفة رفعت رصيده للنقطة 35 ليخطف المركز الثالث من الاتحاد بفارق المواجهات المباشرة، فيما بقيَ الخليج في المركز قبل الأخيرة بـ13 نقطة.