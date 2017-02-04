“زراعة الرياض” تُباشر فحص وترقيم الإبل المشاركة في “مهرجان الملك عبدالعزيز”

واس – فجر

شاركت الفرق البيطرية بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض والفروع التابعة لها بخدمة المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض د.ماجد الفراج أن الفرق البيطرية باشرت أعمالها بفحص وترقيم الإبل المشاركة في المهرجان، التي بلغت في منطقة الرياض حسب بوابة التسجيل الإلكتروني الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز وتشرف على المهرجان 30136 رأسا، جاءت منها 16476رأساً في مسابقة المزايين و 13660 رأساً لغرض البيع.

وطالب الدكتور الفراج المستفيدين ضرورة التعاون مع العاملين بهذه الحملة ليتم إتمام العمل على وجه السرعة، مشيراً إلى أن عدد الكوادر البيطرية والعاملين في هذه الحملة بلغ أكثر من 100 مشارك في عملية الفحص والترقيم، وذلك من خلال حقن شريحة إلكترونية صغيرة الحجم تحت جلد رقبة الإبل تحوي على رقم مكوّن من 15 خانة يتم قراءتها بواسطة جهاز خاص بذلك وهي آمنة وليس لها أضرار.