1.8 مليون مسجل في “حساب المواطن”

واس – فجر :

تجاوز عدد الطلبات المقدمة للانضمام إلى برنامج حساب المواطن (1.800.000) طلب، منها قرابة (1.200.000) طلب تسجيل مكتمل.

وأكد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن م. ماجد العصيمي أن التسجيل في حساب المواطن يسير بصورة ممتازة منذ تدشينه مساء الثلاثاء الماضي، لافتا النظر إلى أن مؤشرات البرنامج عكست “أداءً طيبا” لوتيرة التسجيل في الأيام الماضية، مؤكّداً أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، مبينا أنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي “حيث سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات”.

وأشار إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشاكل أو شكاوى بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن فإنه يمكن التواصل هاتفيا مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج في تويتر citizenaccount@ وحساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.

وكان إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي في برنامج حساب المواطن اكتمل الأحد الماضي، ويمكن للمسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل ببرنامج حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط برنامج حساب المواطن عليهم.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “رؤية المملكة 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.