فيسبوك يحتفل بالذكرى الـ13 لتأسيس موقعه

متابعات – فجر :

يحتفل موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فسبوك” اليوم بالذكرى الـ13 على انطلاقه، حيث تم اطلاقه للمرة الأولى في 4 فبراير 2004 من قبل طالب هارفارد “مارك زوكربيرج”، الذي غير بموقعه الشهير طرق اتصال الناس على الإنترنت، فالعالم قبل فيسبوك مختلف كثير عن ما هو الآن.

فعند إطلاق الموقع لأول مرة لم يكن أحد يتخيل أن عدد مستخدميه سيصل إلى 1.86 مليار شخص حول العالم، وعدد من يتصفحه يوميا أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت بشكل عام حول العالم، كما لم يتخيل أحد أنه سيسطر على سوق الإعلانات على الإنترنت.

جدير بالذكر أن مارك زوكربيرج طور موقع “فيس بوك ” في البداية من أجل أن يكون موقع يسمح لكل طلاب جامعة هارفارد بالتواصل معا، ولكن بعد ذلك تم تعميم الفكرة ليكون موقع يجمع سكان العالم ويساعدهم فى التواصل والتحدث وتبادل الأفكار والمعلومات.