هيئة النقل العام تلزم الشاحنات بتركيب حواجز السلامة

متابعات – فجر :

ألزمت هيئة النقل العام جميع الشاحنات سواءً العاملة بأجر أو شاحنات النقل الخاص بتركيب حواجز الحماية من كافة جنبات الشاحنات وفق المواصفات والضوابط التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأكد رئيس هيئة النقل العام د.رميح الرميح أن الهيئة ستلزم جميع الناقلين بتركيب هذه الحواجز حفاظاً على أرواح سالكي الطرقات، موضحاً أن المهلة الممنوحة لأصحاب الشاحنات لتنفيذ ذلك تنتهي في31 / 12 / 2017 م .

وأوضح أن هذا القرار يأتي للمساهمة بعد عناية الله عز وجل في تحسين بيئة السلامة على الطرق السريعة و التقليل من نسب الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن حوادث الشاحنات على الطرق السريعة، حيث ستعمل هذه الحواجز – بإذن الله – على تقليل نسب الوفيات و الإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث، حيث ستشكل مقاومة لانزلاق السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات عند اصدامها بها.

واشار إلى أن وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام قد أصدر قراراً وزارياً يقضي بإلزام جميع الشاحنات بتركيب حواجز الحماية الخلفية والأمامية والجانبية والمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لمبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 المتعلقة بالسلامة وخفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث على الطرق السريعة، مفيدا أن القرار الوزاري في هذا الصدد قد اعتمد هذا الإجراء كأحد مسوغات إصدار التراخيص وبطاقات التشغيل اللازمة لكافة الشاحنات وذلك بتركيب هذه الحواجز ، مهيباً بشركات الشحن و أصحاب الشاحنات بالتعاون مع الهيئة في مثل هذه التنظيمات التي تهدف إلى تحسين بيئة السلامة و المحافظة على سلامة الأرواح.

ولفت الرميح النظر إلى أن هيئة النقل العام تعمل حالياً بالمشاركة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة و الإدارة العامة للمرور و المؤسسة العامة للجمارك على مراقبة الالتزام بتركيب جميع الشاحنات سواء السعودية أو الأجنبية لهذه الحواجز وفق المواصفات المعتمدة والتوعية باهميتها، مفيدا أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بحملات توعية لسائقي الشاحنات شملت توزيع منشورات تنبيهية على مداخل المدن الكبرى بعدد من اللغات حول هذا التنظيم و ضرورة الالتزام به.