بوفون يدرس استمرار مسيرته عقب مونديال روسيا

متابعات-فجر:

أكد سيلفانو مارتينا وكيل أعمال جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، أن الحارس المخضرم قد يواصل مسيرته في الملاعب، عقب مونديال روسيا 2018 المقبل.

وبلغ بوفون عامه الـ39 الشهر الماضي، ورغم ذلك فهو يدرس إمكانية مواصلة ممارسة كرة القدم بعد تخطي عامه الأربعين.

وحصد دينو زوف أسطورة حراسة مرمى يوفنتوس وإيطاليا مونديال 1982 مع الأتزوري في عمر الـ40.

وقال مارتينا، خلال تصريحاته لقناة “راي سبورت” الإيطالية: “بوفون يريد أن يشارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وبالنظر إلى روحه ومستواه الحالي وحبه لكرة القدم، سيكون من الممكن جدًا أن يواصل اللعب بعد كأس العالم”.

وعن أنباء اقتراب دوناروما حارس ميلان من خلافة بوفون في يوفنتوس، علق مارتينا: “ليس من السهل أن ينتقل لاعبون إلى يوفنتوس من نادي كبير مثل إي سي ميلان”.

وأضاف: “كل شخص يقول أن دوناروما قد يرحل، ولكن نوايا دوناروما تخصه، وهو أظهر حب عظيم لميلان”.

واختتم حديثه بقوله: “كل شيء قد يحدث، لا أعلم، ولكن بكل صراحة أعتقد أن دوناروما سيظل في ميلان”.