القوات السعودية تقتل 39 من الميليشيات وتدمر منصتي إطلاق صواريخ

متابعات -فجر

نجحت القوات السعودية المتمركزة في عدة نقاط على امتداد الشريط الحدودي من إحباط هجوم للمتمردين على مقر تمركز الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليمنية في منطقة مندبة قبالة مركز علب بظهران الجنوب، حيث تم القضاء على الفرقة الانتحارية بالكامل.

واوضحت مصادر ان32 عنصرا من الانقلابين لقوا مصرعهم ، وتم تدمير 5 عربات مصفحة في موقع الجبال السود الاستراتيجي على طريق صعدة- علب الدولي في مديرية باقم، وذلك بإسناد من طائرات التحالف، كما تمكنت طائرات الأباتشي من تدمير منصات صواريخ في آل الزماح ومحديدة الحدوديتين.

وتمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة السعودية من تفكيك عشرات الألغام التي وضعها المتمردون في طريق صعدة الدولي، كما تم تطهير جميع المواقع التي كان يختبئ فيها عدد من قناصة المتمردين، في الجحور والكهوف داخل الحدود اليمنية قبالة مراكز أسعر والحصن والمسيال والربوعة، والعثور على 4 مخازن ومستودعات للأسلحة.

من جهة أخرى، دمرت مقاتلات التحالف العربي مساء أول أمس الخميس قاعدة لإطلاق قذائف كاتيوشا في حرض اليمنية، وساهمت مروحيات الأباتشي في عمليات تمشيط واسعة على الحدود اليمنية- السعودية، وتمكنت من قتل مسلحين كانوا يختبئون داخل المزارع المتاخمة للحدود السعودية.

وفي جبهة نجران، تمكنت القوات السعودية المشتركة مدعومة بطيران التحالف أمس الجمعة من تدمير ثلاث عربات محملة بالأفراد والأسلحة، ومنصة لإطلاق الصواريخ، كما تم القضاء على سبعة من عناصر المليشيات، بينهم قيادي حوثي وضابط في الحرس الجمهوري، أثناء محاولتهم التسلل إلى إحدى الرقابات قبالة نجران.