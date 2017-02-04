عيادات مركز الملك سلمان يقدم خدماته الطبية ل1850 لاجئاً يمنياً بجيبوتي

متابعات -فجر

تستمر عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي في تقديم خدماتها الطبية لـ 1850 لاجئاً يمنياً , حيث بلغ إجمالي عدد متلقي العلاج والمراجعين خلال شهر ديسمبر 2016م , 715 حالة بمعدل 29 حالة يومياً.

وتراوحت الحالات التي تم استقبالها بالعيادات بين تخصصات الأنف، والأذن، والأمراض الباطنية، والعظام, والجراحة العامة، وحالات المسالك، والنزلات الشعبية، والمعوية للأطفال والجلدية والصدرية والنساء والولادة.

يذكر أن المركز وقّع مع مستشفى الرحمة العالمية عقد تمديد لمدة 6 شهور جديدة, وبموجب العقد يتم تقديم الخدمة والرعاية الطبية للاجئين اليمنين المتواجدين حاليا في المخيم، جاء ذلك إثر اجتماع عُقدَ مؤخراً بين وفد المركز ومجلس إدارة المستشفى في مخيم أبخ بجيبوتي.