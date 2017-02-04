أمانة الرياض : تجهيز مختبرا لفحص الأغذية بمهرجان الجنادرية

متابعات -فجر
اعلنت أمانة منطقة الرياض عن تجهزها مختبرا لفحص الأغذية التي تباع في مهرجان التراث والثقافة الجنادرية 31.
وقالت الأمانة أنها أصدرت 1000 رخصة مؤقتة للمشاركين والمشاركات ذات العلاقة بالصحة العامة.
متابعات -فجر
اعلنت أمانة منطقة الرياض عن تجهزها مختبرا لفحص الأغذية التي تباع في مهرجان التراث والثقافة الجنادرية 31.
وقالت الأمانة أنها أصدرت 1000 رخصة مؤقتة للمشاركين والمشاركات ذات العلاقة بالصحة العامة.
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