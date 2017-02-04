معاقبة شخص بقطع يده لسرقته 1.7 مليون ريال من صراف آلي بالمدينة

متابعات -فجر

اصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة قرارا باقامة حد السرقة على أحد الجناة بقطع يده اليمنى من مفصل الكف، لسرقته 1.7 مليون ريال من صراف آلي، وإتلاف أجهزة ساهر، ومحاولة طعن أحد رجال الأمن.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت دوريات الأمن بلاغاً من مواطنين بشأن إتلاف شخص لأجهزة ساهر أمام المارة، وتكسير خزينة صراف أحد البنوك في مخطط المطار، واستيلائه على 5 صناديق تحوي مبالغ مالية.

وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية البلاغ، وتحفظت على الأموال المسروقة وطاردت الجاني إلى أن احتمى في أحد المساكن، فباغت أحد رجال الأمن في محاولة طعنه بسكين، قبل أن تتم السيطرة عليه.

وانتهت التحقيقات باعتراف الجاني بفعلته، علاوة على إفصاحه بأنه يتعاطى المخدرات منذ نحو 3 سنوات.