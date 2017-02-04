مجهول يتعدى على طفل بالخنق في الطائف

متابعات -فجر

تكثف الجهات الأمنية بالطائف بحثها عن مجهول اعتدى على طفل 8 سنوات ،بالخنق والتعليق على أحد الأبواب حتى كاد الطفل يلاقي حتفه على أثر ذلك.

واوضح مصدر أمني ان الطفل تعرض للاعتداء، عصر أمس الأول حينما كان ابنه يلهو ويلعب بجوار منزله بحي سمنان جنوب الطائف.

وقال والد الطفل المعتدى عليه أنس في المحضر الذي حرره، أن الجاني بادر بخنق الطفل وهدده بالقتل بسكين إذا صرخ أو تكلم.

وتابع والد أنس ؛الجاني رفع ابني وعلّقه بملابسه الرياضية في أحد الأبواب لحوش ملاصق لنا ثم غادر المكان وترك ابني معلقًا حتى كاد أن يلفظ أنفاسه مختنقًا.

وأضاف ؛ لقد سقط ابنه على الأرض بعد ذلك في حالة إغماء، مضيفًا: “تم نقل أنس إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي العناية الطبية اللازمة”، مطالبًا الجهات الأمنية بتكثيف البحث عن الجاني والقبض عليه ومحاسبته على الاعتداء على الطفل.