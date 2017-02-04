طريقة للتخلص من حروق الشمس

متابعات-فجر :

حروق الشمس عند التعرّض لأشعّة الشمس، فإنّ البشرة تقوم بمضاعفة مادّة الميلانين، وذلك لتوفير الحماية لها من أشعّة الشمس الضارّة، وبذلك تحدث الحروق أو الاسمرار في البشرة، وعلاج هذه الآثار يحتاج إلى الكثير من الوقت، كما أنّ المطبخ زاخر بالعديد من المواد الطبيعية، التي تساهم بشكل كبير في علاج حروق الشمس، والتي تقي المرأة من استخدام العلاجات الكيماوية في التخلص من الحروق. علاجات حروق الشمس صنع مقشّر للبشرة بمواد طبيعية وهي السكر الخشن وماء الورد والجلسرين، وعصير الليمون أيضاً، ويستخدم هذا المقشر بصورة دائرية على البشرة، ويجب أن تستخدم هذه الخلطة مرة أو مرتين في الأسبوع حتّى تحصلي على بشرة نضرة، وناعمة وحيوية أيضاً. علاج الحروق بوضع شرائح البطاطا النيّئة، على البشرة لمدّة ثلث ساعة، فهذه الطريقة طبيعية وفعّالة بصورة جيدة. مزيج العسل والمكوّن من ملعقة كبيرة من العسل ونصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، وملعقة كبيرة من الليمون، وأخرى من الحليب المجفف، وبعد مزج الخليط بشكل جيد، يوضع على بشرة الوجه والرقبة، ويترك حتّى يجف، ومن ثم يغسل بالماء الدافئ. البابايا الغنية بالعديد من الفوائد للبشرة منها تفتيح البشرة، وتستخدم البابايا عن طريق سحق نصف حبة من البابايا، وتوضع على البشرة لمدّة عشرين دقيقة، ثمّ غسل الوجه بشكل جيد. تحضير ماسك الزبادي والليمون، وذلك بإضافة ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي وبعض قطرات عصير الليمون، وخلطهما مع ملعقة كبيرة من الحمص المطحون، ويوضع هذا الخليط على الوجبه لمدة ثلث ساعة، ثمّ يجب غسل الوجه بالماء الفاتر، ومن الأفضل استخدام هذا الماسك ثلاث مرات يومياً. ماسك البندورة والليمون ويحضّر عن طريق مزج عصير البندورة مع بعض قطرات الليمون، والكمية يجب أن تكون تتناسب مع حجم الوجه، ويترك هذا الماسك على الوجه لمدّة ربع ساعة، قبل غسله بالماء الفاتر، أمّا إذا كانت البشرة حساسة يجب عدم استخدام هذا الماسك. مزيج الزيوت، ويحضّر بخلط أربع ملاعق من زيت الصندل، وملعقتين صغيرتين من زيت اللوز، وكذلك خمس ملاعق من زيت جوز الهند، وتوضع هذه الزيوت على البشرة لمدّة عشرين دقيقة، ثم تغسل بشكل جيد بالماء البارد. هلام الصبار أو الألوفيرا، عند استخدامه بشكل منتظم على البشرة ينقيها ويخلّصها من حروق الشمس، وفي فترة قصيرة. ماسك الشوفان، ويحضر بإضافة اللبن الزبادي وعصير البندورة إلى الشوفان المطحون بشكل ناعم، ويطبق هذا الماسك على الوجه لمدّة ثلث ساعة قبل غسله بالماء البارد.