طريقة تحويل رسائل بريد “Gmail” إلى “PDF”

متابعات-فجر :

يحتاج الكثير من المستخدمين إلى حفظ ملفاتهم ومستنداتهم الهامة مثل رسائل بريد Gmail على هيئة PDF وذلك لإمكانية مشاركتها مع الآخرين بلا مشاكل.

وتعتبر رسائل البريد الإلكتروني أحد أهم المحتويات التي يرغب المستخدم بتصديرها على هيئة PDF دون الحاجة للقيام بذلك بطريقة يدوية عبر النسخ واللصق واستخدام البرامج المتخصصة.

لذا يُمكن للمستخدمين الاستفادة من إضافة Save emails to PDF على متصفح كروم والتي تتيح للمستخدم تصدير الرسائل في بريد جيميل Gmail على هيئة ملفات PDF.

بعد الانتهاء من تثبيت الإضافة ستلاحظ ظهور علامة Save as PDF في جميع رسائل جيميل، وبمجرد النقر عليها سيكون بوسعك حفظ الرسالة على حاسبك بصيغة PDF، بما في ذلك المرفقات داخل الرسالة.

وتدعم الإضافة ميزة هامة وفعالة للغاية، وهي إمكانية تصدير أكثر من بريد على جيميل ضمن ملف PDF واحد.