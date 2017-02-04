بالفيديو.. مواطن يطعن آخر داخل محل تموينات ب “مكة المكرمة”

متابعات-فجر :

تداول مقطع فيديو، وثقته كاميرات مراقبة في إحدى محلات التموينات في مكة المكرمة، هجوم شاب على آخر بسلاح أبيض ‘‘سكين‘‘ وطعنه عدة طعنات، دون معرفة الدوافع.

وبحسب المقطع المتداول، على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن شاباً يحمل آلة حادة ‘‘سكيناً‘‘، انقض على آخر في المحل، موجهاً له عدة طعنات في صدره وكتفه، ما تسبب في إصابته.

وذكر نشطاء مواقع التواصل الذين تداولوا المقطع، أن الحادثة وقعت في مكة المكرمة بين شابين سعوديين، لكن لم تتضح أسباب الحادث، وسط مطالبات للجهات الأمنية بالقبض على الجاني والكشف عن ملابسات الواقعة.