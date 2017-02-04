إلغاء 100 ألف تأشيرة بعد صدور قرار “ترامب” بشأن الهجرة

متابعات-فجر :

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن السلطات ألغت أكثر من مئة ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، على خلفية حظر الرئيس دونالد ترامب دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مدع حكومي الجمعة تأكيده أن أكثر من مئة ألف تأشيرة قد تم إلغاؤها حول العالم، بعد قرار ترامب بشأن المهاجرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي الحكومي ذكر الرقم خلال جلسة استماع عقدتها محكمة بولاية فرجينيا بناء على دعوى أقامها أخوان يمنيان، بعد منعهما من السفر إلى دالاس وإجبارهما على العودة إلى إثيوبيا.

والجمعة الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة مدة أربعة أشهر، كما حظر دخول البلاد لمدة تسعين يوما على القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

وأثار قرار ترامب احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وتسبب الأمر الذي يواجه طعونا في محاكم أمريكية في تقطع السبل ببعض المسافرين في المطارات، وأثار وابلا من الغضب والفزع من المهاجرين واللاجئين وداعميهم.



