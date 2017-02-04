حكومة “بيرو” تعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يوماً بسبب الفيضانات

متابعات-فجر :

أعلنت حكومة بيرو حالة الطوارئ لمدة 60 يوماً في ثلاث مناطق شمالي البلاد بسبب الفيضانات التي شهدتها في الأيام الأخيرة وفي 47 من 56 بلدية في إقليم لوريتو بسبب المخاطر من هطول سيول في الساعات المقبلة.

وأفاد مرسوم نشر اليوم في صحيفة “البيروانو” الرسمية أن حالة الطوارئ أعلنت في ثلاث مناطق شمالية، حيث لقى شخصان مصرعهيما، فضلاً عن تضرر الالاف.

وأمر المرسوم قطاعات وهيئات مختلفة في الدولة بتنفيذ الإجراءات الفورية والضرورية لإصلاح الاضرار التي وقعت في منازل وخدمات اساسية وبنى تحتية.

وكان الرئيس بدرو بابلو كوشينسكى أعلن عن الإجراء الخميس خلال زيارة إلى بلدات متضررة.