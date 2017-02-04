مقتل وإصابة 24 من نزلاء السجن المركزي في صنعاء برصاص الانقلابيين

متابعات-فجر :

أطلقت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أمس الجمعة، الرصاص الحي واعتدت بالضرب المبرح على نزلاء السجن المركزي الذي تسيطر عليه في صنعاء. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن شهود عيان في محيط السجن الواقع في منطقة الجراف شمال المدينة قولهم “إن عناصر الميليشيا الانقلابية المسلحة اعتدت على عدد من النساء اللواتي حضرن لزيارة أقاربهن من المساجين”، مشيرين إلى أن أحد عناصر ميليشيا الحوثي منعهن من الاقتراب من بوابة السجن ودفع وصفع إحداهن، التي اتصلت بأقاربها الذين تجمعوا أمام البوابة للمطالبة برد اعتبارها والنساء الأخريات.ونوه شهود العيان إلى أن الأمر تصاعد بعد قيام المساجين بالاحتجاج داخل عنابرهم، وممن كانوا في ساحة السجن على الواقعة، فيما جنحت عناصر الميليشيا إلى القوة في قمعهم مستخدمة الرصاص الحي والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات، ما أسفر عن مقتل 4 منهم وإصابة 20 آخرون بجروح مختلفة.وأوضح الشهود أن مسلحين مدنيين قدموا إلى محيط السجن عقب سماعهم إطلاق النار، وقاموا بإطلاق النار مع حراسة السجن وميلشيا الحوثي التي قدمت إلى المكان على متن 3 أطقم، وسط حالة من الفوضى وتصاعد أعمدة الدخان من داخل السجن، فيما تم قطع الشوارع المؤدية إلى محيطه.