الأهلي يثأر برباعية في شباك الاتحاد

متابعات – فجر :

حقق الأهلي فوزاً غالياً وكبيراً على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة “ديربي جدة” التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين، بكّر الاتحاد بتسجيل الهدف الأول عن طريق قائده عدنان فلاتة عند الدقيقة الـ 2 من بداية المباراة، وأدرك اليوناني فيتفا هدف التعادل للأهلي عند الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة وتمكن مهاجمه مهند عسيري عند الدقيقة 48 من عمر المباراة، وتمكن اللاعب عبدالفتاح عسيري من تسجيل الهدف الثالث للأهلي بعد مراوغة رائعة عند الدقيقة 62 من عمر المباراة، وسجل اللاعب سعيد المولد هدف الأهلي الرابع عند الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده من النقاط إلى 40 نقطة ليبقى على بعد خطوة من المتصدر الهلال، فيما تجمد رصيد الاتحاد 35 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري.