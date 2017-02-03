«العمل والتنمية» تقدم خدماتها لزوار الجنادرية 31

فجر – واس :

عرف جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” بالبرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة، وذلك من خلال 31 ركناً مختلفاً تضمّنها الجناح .

وشهدت الأركان المتنوعة إقبال الزوار الذين توافدوا للاستفسار عن مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة والمؤسسات خاصةً الركن الخاص ببرنامج حساب المواطن الذي حظي بالعدد الأكبر من الزوار، بغية التسجيل في البرنامج، والاستفسار عن تفاصيله، وأبدى الزوار إعجابهم بتنوع الخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف), والمتعلقة ببرامج الدعم لملاك المنشآت الصغيرة، والشهادات المهنية الاحترافية، إضافة إلى الدورات الإلكترونية التي يقدمها برنامج دروب مجاناً للشاب السعودي .