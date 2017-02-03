أول صور مسربة لهاتف لينوفو الجديد

متابعات – فجر :

تسربت صور حية لهاتف لينوفو الذكي الجديد، على موقع “ويبو” الصيني، ركز ملتقط الصور على ظهر وجانب الهاتف، كما كشف عن تصميم الكاميرا الخلفية، وفقاً للتقرير الذي نشره موقع ” gsmarena”.

لم تتأكد أي معلومات بعد عن هذا الهاتف الجديد، على الرغم من أن التقارير تقول إنه جزء من سلسلة الهواتف “A” الخاصة بالشركة الصينية التي تركز على إطلاق هواتف مميزة ذات سعر متوسط، لكن من المتوقع الكشف عن الهاتف تزامناً مع موعد انطلاق المؤتمر العالمي للجوال MWC هذا العام بعد بضعة أسابيع بعيداً.

جدير بالذكر ظهور تسريبات خاصة بتابلت جديد لشركة لينوفو الذي ستطلق عليه اسم Tab3 8 بلس، والتي كشفت عن دعم التابلت بمعالج Snapdragon 625 SoC مع 3 جيجابايت من الرامات، ونسخة أندرويد 6.0.1 Marshmallow.