“التعليم” تستكمل برامج حقوق الطفل لحمايته من الإيذاء

متابعات – فجر :

قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة استكملت تنفيذ برامج تُعنى بحقوق الطفل وحمايته من جميع أنواع الإيذاء النفسي والجسدي، وأضاف العصيمي: جاء تنفيذ برنامج “الكشف المبكر عن العنف ضد الأطفال”، وبرنامج “مكافحة التنمر” وبرنامج “رفق”، بعد تدريب عدد كبير من منسوبي ومنسوبات التعليم، وكيفية التعامل مع جميع الأطفال الذين يتعرضون لحالات إيذاء، وتوعيتهم بأساليب حماية أنفسهم ومنهم الأطفال ذوي الإعاقة.

ولفت العصيمي إلى العناية الفائقة التي توليها الوزارة لحقوق الطفل من كافة الجوانب؛ من خلال البرامج الوزارية والشراكات مع الجهات ذات العلاقة، مستعرضاً في ذات الصدد البرامج الوزارية الذي تعمل عليها الوزارة منذ عدة سنوات، منها برنامج “الحماية الشخصية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية”، إضافة لأهم شراكات الوزارة لحفظ حقوق الطفل وحمايته وشراكتها في برنامج الأمان الأُسَري، وتنفيذ ما يتمخض عن هذا البرنامج من توصيات؛ ومن أهمها خط مساندة الطفل الذي يتم تعميمه والتوعية به على جميع المدارس للعام الرابع على التوالي لجميع مراحل التعليم العام.

وأشار العصيمي إلى أن منتدى إعلام صديق للطفولة الذي أقامته اللجنة الوطنية للطفولة مؤخراً في الرياض، وما يتمخض عنه من توصيات، سيتم العمل عليها مع اللجنة والإعلام والجهات ذات العلاقة لتفعيلها وتعزيزها على حدٍ سواء.