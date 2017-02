ترامب مُغرّدًا: إيران تلعب بالنار وأنا لست مثل أوباما

متابعات – فجر

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن إيران “تلعب بالنار”، ولا تقدر كم كان الرئيس السابق باراك أوباما، لطيفاً معهم.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الشخصي، على “تويتر”، “إن إيران لا تقدر كما كان الرئيس أوباما، لطيفاً معهم، ولن أكون هكذا”.

الجدير بالذكر أن ترامب ومسؤولون إيرانيون، تبادلوا أمس الخميس، تصريحات حادة على خلفية التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، إذ أسهب “ترامب”، في تحذيراته للإيرانيين فى هذا الخصوص، لترد “طهران”، واصفة الرئيس الأمريكى بأنه “عديم الخبرة”.

Iran is playing with fire – they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017