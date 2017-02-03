اتحاد الكاراتيه يتفق مع نظيره الفرنسي على إقامة معسكرات مشتركة

فجر – الرياض

اتفق الاتحاد السعودي للكاراتيه مع نظيره الفرنسي بشكل مبدئي على إقامت تعاون مشترك بين الجانبين يتضمن العديد من النقاط في مقدمتها إقامت معسكرات مشتركه بين منتخبي البلدين، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بين رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص ورئيس الاتحاد الفرنسي للكاراتيه السيد فرانسوا ديديه بمقر الاتحاد الفرنسي بالعاصمة باريس على هامش بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي أقيمت في باريس مطلع هذا الأسبوع وبحضور نائب رئيس الاتحاد الفرنسي .

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على اللوائح الخاصة بالاتحاد الفرنسي ومناقشتها وبرامج الاتحادين الداخلية والخارجية وبرامج الحكام وآلية عمل لجنة المسابقات بجانب معسكرات المنتخبات في الجانبين .

وأكد الدكتور ابراهيم القناص أن هذه الزياره كان الهدف منها الاطلاع على آلية العمل في الاتحاد الفرنسي للاستفادة منها وكذلك الاتفاق بشكل مبدئي على إقامت معسكرات مشتركة بين منتخبي البلدين بشرط أن تقام المعسكرات بحضور لاعبي المنتخب الأول في الجانب الفرنسي حتى تكون الفائدة أكبر للاعبي المنتخب السعودي .

وكان الدكتور إبراهيم القناص عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه قد حضر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه الذي عقد امس الأول في باريس وتم خلاله مناقشة العديد من النقاط في مقدمتها آلية التأهيل لأولمبياد الشباب في عام 2018 م وآلية التأهيل لأولمبياد الكبار 2020 م وسيعقد الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي في الشهر المقبل بمدينة دبي الإماراتية.