الفيصل يُدشّن أول مركز حي نموذجي بجدة

واس – فجر

يدشّن صاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة مراكز الأحياء بالمنطقة الأسبوع المقبل أول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة في محافظة جدة.

ويأتي فتتاح سموه للمركز في إطار الاهتمام بأهمية وجود مراكز أحياء نموذجية تخدم بناء المحافظات داخل الأحياء، بما يتواءم ورؤية المملكة 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن مراكز الأحياء جمعية تنموية اجتماعية أنشأها صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز يرحمه الله عام 1425هـ في المدينة المنورة حينما كان أميراً لها ثم نقل التجربة إلى منطقة مكة المكرمة، وبدأت الفكرة حينها بإنشاء ثلاثة مراكز للأحياء بمحافظة جدة , لافتا إلى أنه حين تولى الأمير خالد الفيصل إمارة منطقة مكة المكرمة ورأس مجلس إدارة مراكز الأحياء ، توسع نطاق المراكز ليصل إلى 82 مركزا تنتشر في أحياء عدة من المحافظات.

ولفت إلى أن الجمعية تسعى إلى أن تكون مؤسسة اجتماعية بمعايير عالمية تعنى ببناء الإنسان وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطه الذي يعيش فيه مما يساعد في تنمية المدن وتطويرها والحفاظ على مكتسباتها وتنمية الشعور بالولاء والانتماء للوطن وتتبنى في أداء رسالتها قيم الشفافية والمهنية وإتقان العمل سعياً لتحقيق الأمن الاجتماعي وتنطلق من خلال خطة استراتيجية وضعت لهذا الهدف.

وكان سمو أمير منطقة مكة المكرمة قد أعلن العام الماضي عن إطلاق جائزة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز – يرحمه الله – السنوية للأحياء المثالية ، وتمّ تسليمها في دورتها الأولى لتسعة أحياء فائزة قبل خمسة أشهر.

الجدير بالذكر أن مراكز الأحياء تقدّم 8700 نشاط، تسعى جميعها لتحقيق التواصل الاجتماعي، وتقوية العلاقات الأخوية بين أفراد الحي، وتوظيف طاقاتهم فيما يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع وتكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطه الذي يعيش فيه، وتشجيع مشاركة السكان في جهود تنمية المدن وتطويرها، والمحافظة على مكتسباتها ومنجزاتها .