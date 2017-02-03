بالصور .. قبائل آل صقر العرجان تستقبل الشيخ سعود بن نومه

النعيرة – فجر :

استقبلت قبيلة آل صقر العرجان بالنعيرية يوم امس الشيخ سعود بن وازع بن نومة شيخ شمل قبائل العرجان في حفل كبير اتسم بالحب والالفة والمودة اللتي تربط قبائل العرجان بعضها ببعض .

حيث قدمت بالحفل بعض الكلمات الترحيبية والقصائد الشعرية .وبعض الهدايا التذكارية

وفي نهاية الحفل ترجل الشيخ سعود بن نومة بكلمة حمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الامن والامان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائد الحزم والعزم وولي عهده الامين وولي ولي العهد الامين ثم شكر ال صقر على هذا الحفل البهيج الغير مستغرب منهم .

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