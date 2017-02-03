سيلتا فيجو يتعادل مع ألافيس في كأس ملك أسبانيا

متابعات – فجر :

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء سيلتا فيجو مع ضيفه ألافيس في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم أمس الخميس.

وعجز لاعبو الفريقين عن هز الشباك في المباراة التي أقيمت في أجواء ممطرة، بعدما تبارى لاعبوهما، خاصة لاعبو سيلتا، في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، وتأجل حسم التأهل للمباراة النهائية بتلك النتيجة إلى مباراة العودة التي ستقام بملعب ألافيس الأسبوع المقبل، حيث يكفي سيلتا التعادل الإيجابي لحجز بطاقة التأهل للنهائي، فيما سيتعين على ألافيس الفوز بأي نتيجة إذا أراد الاستمرار في البطولة.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد.