جزيرة كورفو أجمل جزر اليونان

متابعات-فجر:

تقع المدينة المعروفة باسم كورفو على الساحل الشرقي لجزيرة كورفو، ضمن شبه جزيرة عريضة ممتدة في البحر الأيوني، تبعد عن البر اليوناني مسافة 18 كيلومتر. وتفتخر هذه المدينة بكونها الأكثر أهمية والأكبر في هذه الجزيرة، فهي موطن للمطار المحلي ومكانا لرسو السفن السياحية المتعددة.

وجزيرة كورفو هي جزيرة يونانية قريبة من ألبانيا وإيطاليا، وتعد من أجمل جزر اليونان وربما العالم اجمع. فقد عرفت الجزيرة حضارات كثيرة من حضارة الفينيقيين إلى حضارة الأوروبيين من طليان وفرنسيين وانجليز. وقد مزجت لقربها الجغرافي من ايطاليا بين الأفضل من العالمين الإيطالي واليوناني معماريا ومطبخيا وفنيا. ولهذا لا تزال تستقبل مئات الآلاف من السياح سنويا. وتعتبر محجا لليونانيين الراغبين بالابتعاد عن الوطن الأم.

وتضم هذه المدينة اليونانية الجميلة الكثير من المناطق الساحلية بما في ذلك الشواطىء الجميلة، مع الخلجان الرملية الطويلة والواسعة، الخلجان الصخرية. وكذا أجمل القرى ولعل في مقدمتها قرية بينيتسيس التقلدية والتي تعرف بقرية الصيد القديمة والتي فتنت السائحين بجمالها الطبيعي الذي أهلها لتكون المصدر الرئيسي للدخل في المنطقة.

ولعلك إذا قمت بزيارة كورفو ستندهش من الهندسة المعمارية التي بنيت عليها، وهذا ليس بالأمر المستغرب فهذه المدينة قد تأثرت من قبل بجميع الحضارات التي هيمنت عليها وفي مقدمتها حضارة صقلية والحضارة الفرنسية والبريطانية.