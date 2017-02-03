القادسية أوقف انتصارات الهلال بالتعادل الإيجابي

مازن الشهري – الرياض – فجر:

انتهى اللقاء الذي جمع بين الهلال والقادسية بالتعادل الايجابي بهدف لمثله ضمن لقاءات دوري جميل للمحترفين، التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر

وتقدم فريق القادسية أولاً عن طريق لاعبه باتريك إيز عند الدقيقة 8، وانتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بنتيجة بهدف، وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 55 استطاع المحترف السوري عمر خريبين من تسجيل التعادل، ليعلن حكم المبارة نهاية اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لمثله .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة في المركز الأول، كما ارتفع الرصيد النقطي لفريق القادسية لـ17 نقطة في المركز العاشر.