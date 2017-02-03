“ليبيا” قتلى في مواجهات مسلحة غرب طرابلس

متابعات-فجر :

أفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات مسلحة، مساء أمس الخميس بمحيط كوبري 17 غرب العاصمة الليبية طرابلس، نتج عنها سقوط قتلى.

وقالت المصادر، إن الاشتباكات بدأت بعد صلاة المغرب وما تزال مستمرة، ولكن بوتيرة خفيفة، مشيراً إلى سماع أصوات إطلاق أعيرة نارية ومدفعية بين الحين والآخر وأن الوضع لا يزال خارج عن السيطرة.

وكانت مصادر محلية من مدينة كفرة جنوب شرق ليبيا، أكدت في وقت سابق الخميس، اندلاع مواجهات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة جنوب غرب المدينة، بين كتيبة “سبل السلام” التابعة للجيش الليبي ومجموعة مسلحة.