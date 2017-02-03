محايل عسير.. مقيم هندي يحاول تهريب 230 حزمة قات في مكان غير متوقع بسيارته

متابعات-فجر :

تمكن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالسعيدة محايل عسير، مساء أمس ، من القبض على مركبة من نوع هوندا فان، مستأجرة من إحدى الشركات وبقيادة مقيم هندي الجنسية، وبها حمولة عبارة عن ماطور كهرباء وماطور هواء، وأدوات سباكة، وتم ملاحظة أن هناك فتحة في أسفل ماطور الهواء ومقْفلةٌ بإحكام بواسطة مسامير، إلا أنّ رجل الأمن استطاع بحنكة فك المسامير، حيث وجد عدد 230 حزمة من نبات القات المحظور.

، حيث تم على الفور إعداد محضر بالحادثة، وتم تسليم المقيم الهندي ومركبته بالإضافة للمضبوطات لمخفر السعيدة، تمهيداً لتسليمه لجهة الاختصاص.