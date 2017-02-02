“واشنطن” ستفرض عقوبات إضافية على كيانات إيرانية اعتباراً من غد الجمعة

متابعات-فجر :

ذكرت وكالة “رويترز” أنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران يوم غد الجمعة.

وكان البيت الأبيض صرح في وقت سابق من الخميس أن الإدارة الأمريكية سترد على تجربة الصاروخ الباليستي، التي أجرتها إيران، وعلى غيرها من “الأعمال العدائية”، وذلك بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين أنه حذر طهران، دون أن يقدم تفاصيل

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر “سنوافيكم بالجديد بشأن هذه الإجراءات الإضافية لكن بكل وضوح فإن ما قام به (فلين) كان للتأكد من استيعاب إيران للتحذير وأن ذلك لن يمر دون رد”.