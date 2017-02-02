نصائح هامة للحصول على بشرة نضرة وخالية من الشوائب

متابعات-فجر :

طرق تنظيف البشرة في المنزل لكي تبقى البشرة نضرة وصافية وخالية من الحبوب والبثور والبقع الداكنة لا بد من تنظيفها باستمرار، فيمكن الاعتناء بها في أحد مراكز التجميل ولكن ذلك ربّما سيكلّف الكثير من المال وربّما لن تحصلي على النتيجة التي ترغبينها، ولكي توفّري تلك النقود وأيضاً تحصلي على نتيجة مُرضية فالحلّ الوحيد هو القيام بتنظيف البشرة في المنزل فتنظيف البشرة في المنزل من الأمور السريعة والتي تستطيع كل سيّدة القيام بها، وطرق تنظيف البشرة في المنزل طرق بسيطة وسهلة وهي: غسل البشرة جيدّاً يُمكن غسل البشرة بأحد أنواع الصابون الطبيّة ولكن يجب أن تلائم نوع البشرة فكلّ نوع صابون يقابله نوع بشرة، أو يمكن غسلها بالحليب، وبعد الغسل يتمّ تجفيف البشرة بمنشفة خاصّة للبشرة، وإذا كانت بشرة دهنية، فالغسيل المستمرّ يؤدّي إلى تنظيف البشرة وتخليصها من الشوائب والدهون المُفرزة أولاً بأول. عمل تبخيره للبشرة البخار قادر على إزالة الدهون الزائدة من البشرة، وقادر على تخليصها من الرؤوس السوداء، فالبخار يعمل على فتح مسام البشرة وإخراج الشوائب منها، ويتمّ عمل تبخيره للوجه بغلي كمّيّة من الماء فيتصاعد البخارمن القدر، ويتمّ تقريب الوجه من البخار وتغطيته بواسطة منشفة لمدّة خمس دقائق، ثمّ تُمسح البشرة بقطعة قطن، وبعد ذلك يجب أن تُغسل البشرة بالماء البارد حتّى يتمّ إغلاق المسامات التي تمّ فتحها بفعل البخار، ويمكن إضافة البابونج إلى الماء فهو مضادّ للالتهابات ومفيد للبشرة. تغذية البشرة وترطيبها يجب ترطيب البشرة باستمرار حتى تبقى نضرة وليّنة ويمكن ترطيب البشرة بإحدى الكريمات، ويفضّل أن يكون الكريم ذو نوعيّة معروفة، أو يمكن ترطيب البشرة باستخدام الطرق الطبيعيّة كاستخدام زيت اللّوز أو زيت الزيتون، فكلاهما مرطّب جيّد للبشرة. تقشير البشرة يتمّ باستخدام مقشّر أو باستخدام طرق طبيعيّة كاستخدام عصير اللّيمون، أو استخدام العسل، ويفضّل دائماً استخدام الطرق الطبيعيّة لأنّها لا تسبّب أيّة أعراض جانبيّة. طريقة لتنظيف البشرة يمكنكِ سيدتي أن تتّبعي الخطوات التالية لتقشير ولتنظيف بشرتك مرة كل أسبوع غسل البشرة بالحليب مع تحريك اليد بحركات دائريّة على البشرة أثناء الغسل. تجفيف البشرة جيّداً من آثار الغسيل. عمل تبخيره ماء مخلوط بالبابونج أو مخلوط بماء الزهر وبعدها غسل الوجه بالماء البارد. دهن البشرة بالعسل، وترك العسل عليها لمدّة ربع ساعة، ثمّ تغسل البشرة وتجفّف جيّداً، ستلاحظين أنّ بشرتك أصبحت نضرة ونظيفة. دهن البشرة بكريم مرطّب ذو نوعيّة معروفة.