تنظيم “داعش” الإرهابي بدأ في الاعتماد على النساء في العمليات الانتحارية

متابعات-فجر :

أفاد مصدر عراقي محلي في محافظة نينوى، اليوم الخميس، أن 12 عنصراً من “كتيبة الخنساء” النسائية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، نفذن عمليات انتحارية في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، مبيناً أن التنظيم بدأ بالاعتماد على النساء بعد فرار غالبية مسلحيه. وقال المصدر، إن “12 عنصراً من “كتيبة الخنساء” النسائية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي نفذن عملية انتحارية في عمليات الساحل الأيسر شرقي محافظة نينوى”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “من بين تلك العناصر طفلتان صغيرتان وهما ابنتا أحد قادة التنظيم المدعو أبو أنس الشامي، حيث قدمهما كهدية لغرض تفجير نفسيهما على القوات الأمنية”، مبيناً أن “التنظيم بدأ بالاعتماد على النساء بعد فرار غالبية مسلحيه”.