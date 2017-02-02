تطبيق “واتس آب” يبدأ باختبار ميزة إلغاء الرسائل من جهاز المُستقبل

متابعات-فجر :

ظهرت في نسخة بيتا الأخيرة من واتس آب ميزة تتيح إلغاء الرسائل من جهاز المستقبل بعد إرسالها. حيث سيكون المستخدم قادرًا على إلغاء ما أرسله من رسائل، طالما لم يرها المتلقي، حيث يظهر خيار الإلغاء عند النقر على الرسالة المرسلة التي لم يتسلمها المتلقي بعد. ويعمل واتس آب على تجربة ميزة لتتبع مواقع الأصدقاء؛ مما يجعل من الممكن مقابلة الأصدقاء بشكل أسهل في أماكن وجودهم. حيث تتيح الإصدارات التجريبية الأولية مشاركة موقعك لمدة بضع دقائق أو لأجل غير مسمى، في حين يرى بعض مستخدمي واتس آب أن هذه الميزة تعد خرقًا للخصوصية.