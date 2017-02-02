“رئيس الأركان اليمني” : الانقلابيون يعيشون أيامهم الأخيرة

متابعات-فجر :
قال رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، اللواء محمد علي المقدشي، إن الميليشيات الانقلابية تعيش أيامها الأخيرة.
وأكد المقدشي، خلال اجتماع له بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة وقادة الألوية بميدي بمحافظة حجة، إلى أن “وحدات الجيش المقاتلة في منطقة نهم، لم يعد يفصلها عن صنعاء سوى بضعة جبال، والتي يجري تحريرها حالياً”.
وشدد، رئيس هيئة الأركان، على ضرورة تضافر الجهود المخلصة لاستكمال عملية التحرير واستعادة مؤسسات الدولة.
وتم في الاجتماع، مناقشة خطط إعادة ترتيب الوحدات العسكرية وتلافي جوانب القصور تمهيدًا للمرحلة المقبلة.