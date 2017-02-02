“رئيس الأركان اليمني” : الانقلابيون يعيشون أيامهم الأخيرة

متابعات-فجر :

قال رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، اللواء محمد ‏علي المقدشي، إن الميليشيات الانقلابية تعيش أيامها ‏الأخيرة.‏

وأكد المقدشي، خلال اجتماع له بقيادة المنطقة ‏العسكرية الخامسة وقادة الألوية بميدي بمحافظة حجة، ‏إلى أن “وحدات الجيش المقاتلة في منطقة نهم، لم يعد ‏يفصلها عن صنعاء سوى بضعة جبال، والتي يجري ‏تحريرها حالياً”.‏

وشدد، رئيس هيئة الأركان، على ضرورة تضافر ‏الجهود المخلصة لاستكمال عملية التحرير واستعادة ‏مؤسسات الدولة.‏

وتم في الاجتماع، مناقشة خطط إعادة ترتيب الوحدات ‏العسكرية وتلافي جوانب القصور تمهيدًا للمرحلة ‏المقبلة.‏