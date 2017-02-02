القبض على عشريني بحوزته كمية من أقراص الكبتاجون في الرس

متابعات -فجر

ألقت شرطة محافظة الرس القبض على شابٍ عشريني وبحوزته ٩٤ قرصاً من مادة الكبتاجون المخدرة .

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني انه تم الإشتباه بحالة المتهم أثناء عبور مركبته مركز الضبط الأمني الذي أقامته دوريات قوة المهمات والواجبات الخاصة على إحدى الطرق الرئيسية بمحافظة الرس بعد محاولته الهرب ، ليعثر بحوزته على مواد مخدرة وأجهزة هاتفٍ جوال ومبلغٍ مالي .

واضاف السحيباني انه تم إحالته لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات اللازمة بحقه وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام