مدير مرور مكة يروي تفاصيل حادثة دهسه في إحدى نقاط التفتيشية على يد سائق متهور

متابعات -فجر

كشف العقيد الدكتور باسم البدري مدير مرور مكة المكرمة،عن تفاصيل واقعة الدهس التي تعرض لها أمس الأربعاء على يد سائق متهور عند إحدى نقاط الفرز التفتيشية، قبل أن تتمكن الدوريات من الإيقاع به.

ومن جانبه ، قال العقيد البدري أنه كان يقوم بجولته الصباحية على منطقة الحرم، وعندما ترجل من سيارته لاحظ وجود سيارة سوداء اللون مخالفة ومظللة بالكامل فأبلغ عنها، مضيفاً أن السائق لاحظ ذلك وحاول الهرب بالرجوع إلى الخلف بأقصى سرعة.

وأوضح أنه أقفل الطريق عليه بحاجز لإجباره على الوقوف وطلب منه إثباته، لينطلق بأقصى سرعة ويسحبه مسافة متر ويسقطه أرضاً، لكنه أبلغ بمواصفات السيارة وتم ضبطها في منطقة الشرائع وجرى إيقاف سائقها.

وتابع العقيد البدري أنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وغادره لاحقاً بعد التأكد من سلامته، وتلقى اتصالاً من مدير الأمن للاطمئنان على صحته، مشيراً إلى أن سائق السيارة شاب في العشرين من عمره وهو الآن رهن التحقيق.