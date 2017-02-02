حادث تصادم 3 مركبات يصيب 20 شخصا بطريق العريش – صبيا

متابعات -فجر

وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات بطريق العريش – صبيا ، مما أسفر عن اصابة نحو 20 شخصا ما بين اطفال ونساء ورجال منها إصابتين حرجتين واُخرى متوسطة.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي بأنه تلقت غرفة العمليات مساء يوم الأربعاء بلاغا عن حادث تصادم 3 سيارات على طريق العريش – وتيشة التابعة لمحافظة صبيا، مشيرا إلى أن موقع الحادث شهد عددا من الحالات وعلى الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق وجدت في الموقع 8 حالات منها حالتين حرجه و6 حالات متوسطة قدمت للمصابين الخدمة الإسعافية.

ونقلت الحالات إلى مستشفى صبيا العام ومستشفى ضمد العام وحسب شهود عيان من المواطنين بأنه تم نقل نحو ١٢ حالة ناتجة من الحادث عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية حيث أن معظم الحالات هم من الأطفال والنساء وقد شارك في مباشرة الحادث الدفاع المدني والجهات الأمنية المعنية.

وحذر متحدث الهلال الأحمر من تجاوز السرعة النظامية نظرا لما تشهده الطرق من زحام نتيجة خروج الأهالي للتنزه وحضور المناسبات خلال اجازة منتصف العام داعيا كافة قائدي المركبات للتقيد بإجراءات وأنظمة السلامة.