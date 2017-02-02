أمر ملكي بتعيين الأستاذ ” حمد الخلف” وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية

واس-فجر :

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا، أمس الأربعاء، بتعيين “حمد بن خلف الراشد الخلف” وكيلًا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

وجاء نص الأمر الملكي على النحو التالي :

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعودية،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 96 ) بتاريخ 4 / 5 / 1438 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

وبناءّ على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ / حمد بن خلف الراشد الخلف وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود