“برشلونة” يقترب من نهائي الكأس بالفوز على “أتلتيكو مدريد”

متابعات-فجر :

وضع برشلونة قدماً في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم،بعدما انتزع فوزاً ثميناً (2-1)، من مضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة أمس الأربعاء.

وافتتح لويس سواريز التسجيل مبكراً لبرشلونة في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 33، فيما تكفل أنطوان غريزمان بتسجيل هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 53.

وبات برشلونة بحاجة للتعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام بملعبه (كامب نو) الأسبوع الماضي من أجل حجز بطاقة التأهل للنهائي، فيما يتعين على أتلتيكو الفوز بثنائية نظيفة إذا أراد الاستمرار في المسابقة.

يذكر أن هذا هو الفوز الأول لبرشلونة على أتلتيكو هذا الموسم، بعدما تعادلا 1 – 1 في لقائهما ببطولة الدوري الأسباني في شهر سبتمبر الماضي.